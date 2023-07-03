KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Temmuz 2023 11:26
DEVLET / ÖZEL MAKİNE MÜHENDİSİ

Merhaba mühendis abilerim ve konu hakkında bilgisi olan büyüklerim,

Makine Mühendisi devlette mi yoksa özelde mi çalışmasını tavsiye edersiniz. 1 sene sonra mezun olacağım sizce bu 1 sene kpss mi çalışmalı yoksa mezun olunca özelde mi çalışmalıyım.

avantaj/dezavantaj olarak belirtirseniz memnun olurum. Çok özel değil ise yaşadıklarınızı , deneyimlerinizi anlatırsanız bu konuya denk gelen arkadaşlarımız faydalanacaktır.

teşekkürler.


hedef2022kpss
Memur
03 Temmuz 2023 11:56

Bütün dersleri CC ile geç otur adam akıllı KPSS çalış sınava gir. Bu sınavı kaçırdığın an ilk gireceğin sınav 2026 kpss olur çünkü. Şu an aklım olsa son sene alttan dersi olmayan biri olarak paso kpss kasardım ama özelin eline düştük, hiç düşünmedik yönlendiren de olmadı.


mevo4312
Aday Memur
03 Temmuz 2023 12:14
Hocam kesinlikle tavsiyem kpss çalışmanız özel sektör her zaman vardır ama kpss dönemi her sene denk gelmiyor 1 sene disiplinli çalışın 90 civarı almaya bakın hayatınızı kurtarın 89 lara kadar bile indi puanlarınız tavsiyem kpssyi mutlaka denemelisiniz

hedef2022kpss
Memur
03 Temmuz 2023 12:23

87 ler atanıyor ama artık güncel durumlardan ötürü seneye ne olur bilemem. Dediğiniz gibi 89 90 al kafan rahat etsin diyorum ben de sizin gibi

mevo4312, 48 dk. önce
Hocam kesinlikle tavsiyem kpss çalışmanız özel sektör her zaman vardır ama kpss dönemi her sene denk gelmiyor 1 sene disiplinli çalışın 90 civarı almaya bakın hayatınızı kurtarın 89 lara kadar bile indi puanlarınız tavsiyem kpssyi mutlaka denemelisiniz
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