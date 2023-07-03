Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 11:36
Haziran Enflasyonu ( ENAG )

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında %8.54 arttı.

E-TÜFE?nin son 12 aylık artışı %108.58 olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise %50.53 oldu.


satac123
Şube Müdürü
03 Temmuz 2023 11:37

Böl 4 e TÜİK hesabı işte.


iras
Genel Müdür
03 Temmuz 2023 11:40

Galatasaray sponsorluk anlaşmasınin yıllık fiyat artışları nda TÜİK le Enag ın ortalamasıni kullanacağını Kap da bildirmiş.herkes Tüik in yalancı olduğuna kanaat getirmiş


Makinatocu
Şube Müdürü
03 Temmuz 2023 11:43

tüik bunu sabunlar ve çalışan nasıl en az kazanır diye düşünür ona göre bir oran çıkarır aslan tüik kaplan tüik. bunlar müslüman ha bu arada yersen.


JAKAMEN_
Aday Memur
03 Temmuz 2023 12:12

Tüik 2.2

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