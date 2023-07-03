Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


03 Temmuz 2023 11:43
Muvafakatname ile ilgili acil soru

bir devlet üniversitesinde idari personel olarak çalışıyorum muvafakatnamem verildi. Diğer kurumdan da atama yazım geldi ama bana tebliğ edilmiyor ilişik kesemiyorum yeni personel bekleniyor gerekçesi ile bekletiliyor. Bu durumda ne yapabilirim ? Bunun bir süresi, mevzuatı var mıdır?

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