Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Temmuz 2023 12:14
Bu kadar zor mu?
Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı'nı açıklamak bu kadar zor mu gerçekten? Bir işi de yüzünüze gözünüze bulaştırmayın be...

Çok Yazılan Konular

Hemşire seydikemer devlet hastanesi yazan var mı puan kaç ?Kararsızım yardımcı olur musunuzDoktor ve hemşire maaşıİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Hekim sen %70 zam istemişÇKYS unutulduk mu..?Hastanedr elektrik teknisyeni olan?2023 ocak tayini iptali hakkındaİller arası Aydın yazan hemşirelerAcil cevap..ağız diş hastanesi klinikte görev tanimi disinda calistirilma

Sözlük

story atmak 1 izdiham kelimesi 1 papağan 1 anlatım bozukluğu 1 taşınmak 1 kelimeleri titizlikle seçmek 1 göçebe 2 yumurta turşusu 1 blair cadısı 1 kapı numarası 1

Son Haberler

3 Ay Ertelemeli %1.99 Faizli 50.000 TL Kredi Fırsatı!Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldüTrafikte atılan 'makas' hayattan koparıyorDepremlerden etkilenen Malatya'da 36 bin ağır hasarlı bina yıkılacak'Futbolda şike kumpası' süreci 12. yılında

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?