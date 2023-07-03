Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 12:15
Bu kadar zor mu? Sağlık Bakanlığı ünvan değişikliği sınavını açıklamak

Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı'nı açıklamak bu kadar zor mu gerçekten? Bir işi de yüzünüze gözünüze bulaştırmayın be...

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