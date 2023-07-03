KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


03 Temmuz 2023 12:15
Bu kadar zor mu?
Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı'nı açıklamak bu kadar zor mu gerçekten? Bir işi de yüzünüze gözünüze bulaştırmayın be...

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