Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 12:26
Vakıfbank nakit avans limitini azaltmış

Maas musterisiyiz nakit avansi %50 azaltmis helal olsun vakifbanktan beklenen hareket gecikmeden gelmis yaziklar olsun

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