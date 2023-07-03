Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 12:26
Vakıfbank
Maas musterisiyiz nakit avansi %50 azaltmis helal olsun vakifbanktan beklenen hareket gecikmeden gelmis yaziklar olsun

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