Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 12:48
En düşük Maaş ile Öğretmen Maaşı Muamması Nasıl Çözülecek?

Şimdi arkadaşlar ben anlamıyorum.En düşük memur maaşı 11.800 ve bu ücretin 22 bin tl ye çıkarılacaği söylendi doğrudur çıkarılacak fakat Yeni göreve başlayan bir öğretmen 12 bin civarı maaş alıyor.Bunun maaşı da mesela 24-25 bandına yükselmesi gerekiyor uzmanlığı varsa birde 28 bin civarı maaş almış olacak.Peki hali hazırda 1/4 olan bir öğretmen maaşı 35 bin civarı olması gerekiyor bu makas nasıl oluşacak bu pek gerçekçi gelmiyor bana görüşünüz nedir?

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