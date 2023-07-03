Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 13:09
Mardin Kızıltepe
Mardin Kızıltepe TOKİ civarı ev arıyorum tayinci olup evini boşaltacak olan var mı. Varsa özelden yazarsa çok memnun olurum

Nasuhbey
Şef
03 Temmuz 2023 13:21

Valla bende 20 gündr lojman hakknda bilgi almaya çalışıyorum allahn kulu yazmıyor kizltepe de polis yok galiba kendim gtcem yarın kziltepe ev bakacgm değişik kadrosu galiba yardımcı olan yok yani


Kasibeyas
Aday Memur
03 Temmuz 2023 13:23
Lojman sıkıntı diyorlar ev için bende gidip bakacağım en için dediğiniz gibi arkadaşlar pek sağlamıyor bizi

Adanalikurt
Aday Memur
03 Temmuz 2023 13:23

Bende Kızıltepe Yenikent mahallesinde tuttum emlakçı olmadan cok zor. Ayrıca lojman için kömür parası dolar olarak alındığı için çok geldi lojmana gecmedim


Kasibeyas
Aday Memur
03 Temmuz 2023 13:27
Hangi emlakçıdan tuttunuz ne kadara tuttunuz özelden yardımcı olabilir misiniz
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEv Araba Hayal oldu karin tokluğuna çalışPolisin Maaşı 33 bin olursa ne mi olacak?Nedir bu MASSERATİLİ POLİS mevzusuÜniversiteyi hizmetten saydırmaPolis maaşı neden 44 bin TL olmalıÇorum emniyetinde koruma şube polisine çifte muamele !5 Temmuzdaki beklentiniz nedir ?Temmuzda Emekli olacak polis maası ne olurNolcak bu ıphone fiyatları

Sözlük

tilki kuyruğu testere 1 hangi film karakterisin 1 taşınmak 1 Bugün olanlar 4 sarıkız 1 papağan 1 sahip olduklarınız sonunda size sahip olur 1 kapı numarası 1 efendi köle ilişkisi 1 gülçin 1

Son Haberler

6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldıBolu'dan Ankara'ya 'değişim' sloganı: Tanju Özcan'ın yürüyüşü başladıTCMB: Yumuşak geçiş için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştirİzmir'de tarlada başlayan ve bozuk ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyorSavcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?