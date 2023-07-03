Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 13:10
İstifa Sonrası Dönüş Hakkında Fikir

Merhabalar.Ben 27 yaşında bir gencim.E-Kpss ile engelli kontenjanından bir liseye memur olarak atandım.Nisan 2022'de göreve başladım.Asilliğimi birkaç gün içinde alacağım.

Ben istifa etmek istiyorum sebebi ticaretle ilgileniyorum yıllardır ve işlerim iyi gidiyor 2 iş aynı anda yürütemiyorum artık.

Fakat korkum geri dönüş.Allah göstermesin batarsam vs memurluğa geri dönmek zor diyorlar.Fakat ben engelli memurum,biliyorsunuz her kurumun çalıştırması gereken engelli sayısı var ve benim engelim mesane problemi olduğu için yaptığım işi engellemez.Şuanki görevimde de okulda makbuz,yazı vs her türlü işi yapıyorum.Excel word vs hepsini yeterli seviyede kullanıyorum.Bu yüzden geri dönüşümün daha kolay olacağını düşünüyorum.

Bu konu hakkında fikri olan,bu tarz bir durum gören yaşayan olduysa cevap verebilir mi lütfen?

Çok Yazılan Konular

Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Rekor DüzeydeHayalperest Zamlar Beklemeyin!sizce öğretmenliğe geçmeye değer mi? yorumlarınız benim için önemliÖğretmene Branşlara Göre Maaş Verilsin....Ek ders???Bir yıl önce Benzin 28 TL. idi.Söz verilen 22000 tl an itibariyle 14300 tl ye düştüUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduÖğretmenin özlük haklarındaki kayıpEk dersiniz yattı mı?

Sözlük

harmanım ben harmanım 2 fermene 1 efendi köle ilişkisi 1 batiskaf 2 yumurta turşusu 1 iyi geceler anne 1 taşınmak 1 dalıp gitmek 1 moral 1 anlatım bozukluğu 2

Son Haberler

6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldıBolu'dan Ankara'ya 'değişim' sloganı: Tanju Özcan'ın yürüyüşü başladıTCMB: Yumuşak geçiş için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştirİzmir'de tarlada başlayan ve bozuk ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyorSavcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?