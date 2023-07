İstifa Sonrası Dönüş Hakkında Fikir

Merhabalar.Ben 27 yaşında bir gencim.E-Kpss ile engelli kontenjanından bir liseye memur olarak atandım.Nisan 2022'de göreve başladım.Asilliğimi birkaç gün içinde alacağım.

Ben istifa etmek istiyorum sebebi ticaretle ilgileniyorum yıllardır ve işlerim iyi gidiyor 2 iş aynı anda yürütemiyorum artık.

Fakat korkum geri dönüş.Allah göstermesin batarsam vs memurluğa geri dönmek zor diyorlar.Fakat ben engelli memurum,biliyorsunuz her kurumun çalıştırması gereken engelli sayısı var ve benim engelim mesane problemi olduğu için yaptığım işi engellemez.Şuanki görevimde de okulda makbuz,yazı vs her türlü işi yapıyorum.Excel word vs hepsini yeterli seviyede kullanıyorum.Bu yüzden geri dönüşümün daha kolay olacağını düşünüyorum.

Bu konu hakkında fikri olan,bu tarz bir durum gören yaşayan olduysa cevap verebilir mi lütfen?