TDS İçin görevde yükselme

O zamanda bitirirsin.Sağlık yönetimi için nasıl olur bilemem,unvan değişikliği sınavına girer.Sağlık yönetimi ne olarak geçiyorsa ona geçersin ama şahsi fikrim büyük hedeflerin yoksa uğraşmaya değmez.Tds olarak nasılsa mutemetlikte,idare de çalışma hakkınız var.

O zamanda bitirirsin.Sağlık yönetimi için nasıl olur bilemem,unvan değişikliği sınavına girer.Sağlık yönetimi ne olarak geçiyorsa ona geçersin ama şahsi fikrim büyük hedeflerin yoksa uğraşmaya değmez.Tds olarak nasılsa mutemetlikte,idare de çalışma hakkınız var.