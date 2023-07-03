Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Temmuz 2023 13:13
TDS İçin görevde yükselme

TIBBİ SEKRETER OLARAK GÖREV YAPIYORUM DGS İLE SAĞLIK YÖNETİMİNE AÖF DEN DEVAM ETMEK İSTİYORUM MEMURİYETİME HERHANGİ BİR SIKINTI YARATIR MI? 6 AY ÖNCE ATANDIM HENÜZ KADROLU DEĞİLİM


Nagihan yılmaz
Şef
03 Temmuz 2023 13:18
Bitirdikten sonra bildirirsin maaşını lisanstan verirler.O bahsettiğin görevde yükselme için önce kadroya geçmen lazım.

ayyssgglll
Aday Memur
03 Temmuz 2023 13:20

okulum ancak kadro alana biter .o durumda yapabilirim sanırım

Nagihan yılmaz, 2 saat önce
Bitirdikten sonra bildirirsin maaşını lisanstan verirler.O bahsettiğin görevde yükselme için önce kadroya geçmen lazım.

Nagihan yılmaz
Şef
03 Temmuz 2023 14:11
O zamanda bitirirsin.Sağlık yönetimi için nasıl olur bilemem,unvan değişikliği sınavına girer.Sağlık yönetimi ne olarak geçiyorsa ona geçersin ama şahsi fikrim büyük hedeflerin yoksa uğraşmaya değmez.Tds olarak nasılsa mutemetlikte,idare de çalışma hakkınız var.
ayyssgglll, 2 saat önce

okulum ancak kadro alana biter .o durumda yapabilirim sanırım


ayyssgglll
Aday Memur
03 Temmuz 2023 14:20

maaş konusunda biraz fark oluyor bir de boş durmak istemiyorum.Çok teşekkür ederim cevaplarınız için.

Nagihan yılmaz, 40 dk. önce
O zamanda bitirirsin.Sağlık yönetimi için nasıl olur bilemem,unvan değişikliği sınavına girer.Sağlık yönetimi ne olarak geçiyorsa ona geçersin ama şahsi fikrim büyük hedeflerin yoksa uğraşmaya değmez.Tds olarak nasılsa mutemetlikte,idare de çalışma hakkınız var.

Nagihan yılmaz
Şef
03 Temmuz 2023 14:25
Maaş için o bölümden değişiklik yapmanıza gerek yok.
ayyssgglll, 31 dk. önce

maaş konusunda biraz fark oluyor bir de boş durmak istemiyorum.Çok teşekkür ederim cevaplarınız için.

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