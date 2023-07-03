Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Temmuz 2023 13:21
TDS Maaşları Temmuz

TDS TEMMUZ ZAMMIYLA MAAŞLARIMIZ NE OLACAK ?

Çok Yazılan Konular

Hemşire seydikemer devlet hastanesi yazan var mı puan kaç ?Kararsızım yardımcı olur musunuzDoktor ve hemşire maaşıİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Hekim sen %70 zam istemişÇKYS unutulduk mu..?Hastanedr elektrik teknisyeni olan?TDS İçin görevde yükselme2023 ocak tayini iptali hakkındaİller arası Aydın yazan hemşireler

Sözlük

gülçin 1 taşınmak 1 papağan 1 Tavşancıl otu 1 moral 1 izdiham kelimesi 1 batiskaf 2 Bugün olanlar 4 harmanım ben harmanım 2 beste 2

Son Haberler

6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldıBolu'dan Ankara'ya 'değişim' sloganı: Tanju Özcan'ın yürüyüşü başladıTCMB: Yumuşak geçiş için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştirİzmir'de tarlada başlayan ve bozuk ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyorSavcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?