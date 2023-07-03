Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Temmuz 2023 13:40
muvazzaf astsubayliktan meb'te ogretmenlige gecmek mumkun mu?

Merhabalar, hava kuvvetlerinde astsubay çavuşum. Sırf ülkenin hâlinden dolayı üniversite okumaya çekindim TSK'ya gireyim sağlam kapıdır dedim. Keşke bu düşünce yüzünden kendimi perişan etmeseydim. Şuan asıl yapmak istediğim mesleğin öğretmenlik olduğunu farkettim. Askerlerle beraber değil çocuklarla beraber vakit geçirmek istiyorum. Şimdi İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanıp ardından okuyup bitirmeyi düşünüyorum. Bu lisans programından mezun olduktan sonra meslekte kendimi attırıp MEB'e geçmem mümkün müdür?

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