Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 13:42
BAM ve Adliye katipleri arasında becayiş varmı?

İki tarafta kadrolu. Ancak Bam ve Adliye katipleri arasında becayiş yapılamayacağını duydum bu doğrumu?

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