Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 13:46
Samsun acil
Saösun polis lojmanı hakkımda bilgi lütfen bilenler yardımcı olsun teşekkür ediyorum şimdiden

garibanadamm
Aday Memur
03 Temmuz 2023 13:56
Hangi ilçe

barbaros15
Aday Memur
03 Temmuz 2023 14:19
19 mayıs polis okulun yanında varmış lojman başka bilgim yok özel hareker şubeye atandım merkezde
Toplam 2 mesaj

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