Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 13:52
Büyükşehirdeki memurlara kira yardımı

Öyle bişey vardı be oldu o


M.Kayyum
Aday Memur
03 Temmuz 2023 13:58

https://youtu.be/EMOiuaRjhFs


dostar
Memur
03 Temmuz 2023 14:03

yani kirada oturamayacak kadar dusuk maas verıp uzerıne yardım yapacak. pekı kırada oturmayanlar ne olacak aynı alım gucunden muzdarıp olacak

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