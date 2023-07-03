KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Temmuz 2023 13:57
Sözleşmeli memur olarak çalışırken merkezi atamada atanmak

Arkadaşlar merhaba, bir kurumda sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. Merkezi atamadan atandığım zaman direk istifa etmem mi gerekiyor? Yoksa başlangıç gelene kadar sözleşmeli olarak çalıştığım kurumda çalışmaya devam edebilir miyim?

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