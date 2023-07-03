Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 14:04
Deprem bölgesi geçici görev yolluk ve harcırahlar ne zaman yatacak?

Deprem bölgesinden geçici görevle başka ile yolluklu ve harcırahlı olarak gittik. şuan yolluksuz ve harcırahsız uzatıldı. yaklaşık 4 ay oldu ama henüz hiçbir bilgi yok ne zaman yatacağı konusunda. Bilgisi olan var mı acaba ne zaman yatar ortalama ne kadar yatar?


E.Kayı Han
Editor
03 Temmuz 2023 14:13

Maaş mutemedinize sorun. Ben ödeyecektim giden arkadaşlar istemediler.


Furkanfurk
Aday Memur
03 Temmuz 2023 14:24

Mutemet bize biz ödenek istedik ne zaman gelir bilmiyorum diyor. Sizin ödenek var mıydı yoksa bakanlık mı deprem için yolladı.

E.Kayı Han, 39 dk. önce

Maaş mutemedinize sorun. Ben ödeyecektim giden arkadaşlar istemediler.


E.Kayı Han
Editor
03 Temmuz 2023 14:32

Doğrudur bu aralar yolluk ödeneklerinde sıkıntı var. Biz ödenek istemek için dilekçe almak isterken arkadaşlar talep etmediler. Büyük ihtimal isteseler idi biz de şu anda ödenek bekliyor olacaktık.

Furkanfurk, 28 dk. önce

Mutemet bize biz ödenek istedik ne zaman gelir bilmiyorum diyor. Sizin ödenek var mıydı yoksa bakanlık mı deprem için yolladı.


Serdarkaralar
Aday Memur
03 Temmuz 2023 14:34
Geçici görevlendirme Feragat dilekçem bakanlığa ulaşmış ne zaman sonuç belli olur

Furkanfurk
Aday Memur
03 Temmuz 2023 14:46

Teşekkür ederim bilgi için. Sizin arkadaşlar neden talep etmedi bilmiyorum ama kendi adıma konuşayım 4 ay önce ben mecburi ev taşıdım o zaman 30 bin üstü masrafım oldu şu an hesaplamalarıma göre 20 bin bile alamayacağım. Bizi maddi yönden etkilememiş olsaydı bizde belki talep etmezdik.

E.Kayı Han, 20 dk. önce

Doğrudur bu aralar yolluk ödeneklerinde sıkıntı var. Biz ödenek istemek için dilekçe almak isterken arkadaşlar talep etmediler. Büyük ihtimal isteseler idi biz de şu anda ödenek bekliyor olacaktık.


Serdarkaralar
Aday Memur
03 Temmuz 2023 14:47
Geçici görevlendirme Feragat dilekçem bakanlığa ulaşmış ne zaman sonuç belli olur
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hizmet Birleştirme Deprem bölgesi geçici görev yolluk ve harcırahlar ne zaman yatacak?Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiGys mülakatMazeret tayiniGeçici görevlendirme bitimiHavuz tayinleri açıklandı 2023 Yılı Havuz Tayinleri22 bin maaş Adalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır

Sözlük

Bugün olanlar 4 57-58-86 1 efendi köle ilişkisi 1 taşınmak 1 imrahor 1 sahip olduklarınız sonunda size sahip olur 1 izdiham kelimesi 1 yumurta turşusu 1 hangi film karakterisin 1 kapı numarası 1

Son Haberler

6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldıBolu'dan Ankara'ya 'değişim' sloganı: Tanju Özcan'ın yürüyüşü başladıTCMB: Yumuşak geçiş için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştirİzmir'de tarlada başlayan ve bozuk ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyorSavcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?