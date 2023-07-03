Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


03 Temmuz 2023 14:17
26 Ocak 2023 ile Sözleşmeliden Kadroya Geçiş

26 Ocak 2023 te Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun ile Sözleşmeli Personel iken kadroya atanmış bulunmaktayım. 1 Yılı yeni tamamladım diyebilirim.

Eşim farklı bir şehirde özel sektörde 3 yıldır çalışıyor onun ikametgahı çalıştığı şehirde benimde kendi çalıştığım şehirde. 2 tane de çocuk var. Herhangi bir şekilde tayin isteme hakkım var mı? Bu aile birliğinin korunması kanunu kapsamında herhangi bir talep veya dava açılabilir mi?

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