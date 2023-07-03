Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 14:31
yeşil pasaport

evet arkadaşlar hitap sistemine göre 11 yılı 5 aylık 5/2 dereceli memurum kaç senem var yeşil pasaport ne zaman alabilirim üniversite bitireme yüksek lisans mezunuyum vhki olarak görev yapıyorum çok şükür muhabbet arsında 2 senen var dendide gerçekten bilen biri leri cevaplarsa sevinirim


E.Kayı Han
Editor
03 Temmuz 2023 14:32

2 senen var doğru söylemişler.


M.Kayyum
Aday Memur
03 Temmuz 2023 14:48
Yeşil pasaport dereceye göremi veriliyor yoksa yıl bazındamı veriliyor ???
E.Kayı Han, 21 dk. önce

2 senen var doğru söylemişler.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek Başlıkkurumlar arası geçişte yıllık izinİşçi maaşları tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktırSendika Başkanını sendikaya üye memurlar tarafından seçilmesiHaziran Enflasyonu ( ENAG )Büyükşehirdeki memurlara kira yardımıyeşil pasaport

Sözlük

açılmayan paraşüt 1 Bugün olanlar 4 gülçin 1 moral 1 iyi geceler anne 1 psikolojik hastalıkların nedeni 3 göçebe 2 efendi köle ilişkisi 1 sahip olduklarınız sonunda size sahip olur 1 kelimeleri titizlikle seçmek 1

Son Haberler

6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldıBolu'dan Ankara'ya 'değişim' sloganı: Tanju Özcan'ın yürüyüşü başladıTCMB: Yumuşak geçiş için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştirİzmir'de tarlada başlayan ve bozuk ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyorSavcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?