Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 14:33
Geçici görevlendirme

Geçici görevlendirme Feragat dilekçem bakanlığa ulaşmış ne zaman sonuç belli olur

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