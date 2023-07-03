Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 14:35
Zam yağmuru 'hızlı' başladı! YHT biletlerine yüzde 30 zam yapıldı!!

İlk zam haberi, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinden geldi. TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı. Zam sonrasında Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı, 248 TL?den 323 TL?ye yükseldi. Ankara-Konya 146 TL?ye, Ankara-Sivas 312 TL?ye ve Ankara-Eskişehir 136 TL?ye çıktı.

Darısı hepimizin başına!!?

Yıl sonuna kadar köşeyiz, zam birer birer patlıyor, rekora koşuyoruz!!?


ahmetfethi34
Aday Memur
03 Temmuz 2023 14:43

Tam Kudüs düşüp, dış güjler bizi ele geçirecekti ki, allahtan zamlar geldi de şükür ettik

Selam ve dua ile

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Rekor DüzeydeHayalperest Zamlar Beklemeyin!sizce öğretmenliğe geçmeye değer mi? yorumlarınız benim için önemliÖğretmene Branşlara Göre Maaş Verilsin....Ek ders???Bir yıl önce Benzin 28 TL. idi.Söz verilen 22000 tl an itibariyle 14300 tl ye düştüUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduÖğretmenin özlük haklarındaki kayıpEk dersiniz yattı mı?

Sözlük

57-58-86 1 etimek tatlısı 2 psikolojik hastalıkların nedeni 3 sarıkız 1 blair cadısı 1 papağan 1 kapı numarası 1 sahip olduklarınız sonunda size sahip olur 1 Tavşancıl otu 1 efendi köle ilişkisi 1

Son Haberler

6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldıBolu'dan Ankara'ya 'değişim' sloganı: Tanju Özcan'ın yürüyüşü başladıTCMB: Yumuşak geçiş için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştirİzmir'de tarlada başlayan ve bozuk ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyorSavcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?