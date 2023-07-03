KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Temmuz 2023 14:57
DHMİ/İİBF
Arkadaşlar İibf mezunlarının dhmi ye atanmasında herhangi bir engel var mı? Gygk p3 ten merak ediyorum.. Veya belirli bir kontenjan dahilinde mi? Teşekkürler..

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