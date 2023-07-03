Arkadaşlar İibf mezunlarının dhmi ye atanmasında herhangi bir engel var mı? Gygk p3 ten merak ediyorum.. Veya belirli bir kontenjan dahilinde mi? Teşekkürler..

Arkadaşlar İibf mezunlarının dhmi ye atanmasında herhangi bir engel var mı? Gygk p3 ten merak ediyorum.. Veya belirli bir kontenjan dahilinde mi? Teşekkürler..