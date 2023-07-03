Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 15:29
Bingöl lojman
Merhaba bingölde yeni yapılan lojman ne zaman teslim edilir? Eski lojmanlardan kac daire boşalacak puanlar kaça duser bilgisi olan var mi?

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