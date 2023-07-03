Tatil nasıl gidiyor

Kusura bakmayın değerli hocalarım gün aşırı öğretmen olduğunu belirten kişiler ile emniyet formunda uğraşıyoruz birazda siz bizle uğraşın .. nasıl iyi mi tatil hayır biz full çalışıyoruz da ondan sordum .. maaşı sormaya gelince hesap uzmanı gibisiniz tatili sorayım dedim .. ben bayramda yıllık izin de alamadım bu arada .. şimdi sende öğretmen olsaydın diyenler olabilir .. ne diyeyim haklısınız ..

Kusura bakmayın değerli hocalarım gün aşırı öğretmen olduğunu belirten kişiler ile emniyet formunda uğraşıyoruz birazda siz bizle uğraşın .. nasıl iyi mi tatil hayır biz full çalışıyoruz da ondan sordum .. maaşı sormaya gelince hesap uzmanı gibisiniz tatili sorayım dedim .. ben bayramda yıllık izin de alamadım bu arada .. şimdi sende öğretmen olsaydın diyenler olabilir .. ne diyeyim haklısınız ..