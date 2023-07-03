Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 15:34
Tatil nasıl gidiyor
Kusura bakmayın değerli hocalarım gün aşırı öğretmen olduğunu belirten kişiler ile emniyet formunda uğraşıyoruz birazda siz bizle uğraşın .. nasıl iyi mi tatil hayır biz full çalışıyoruz da ondan sordum .. maaşı sormaya gelince hesap uzmanı gibisiniz tatili sorayım dedim .. ben bayramda yıllık izin de alamadım bu arada .. şimdi sende öğretmen olsaydın diyenler olabilir .. ne diyeyim haklısınız ..

FATİH0606
Memur
03 Temmuz 2023 15:54
Allah akıl fikir versin derim size sadece

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
03 Temmuz 2023 16:09
Siz mesleğe başlarken size de mi iki ay yaz tatiliniz var dediler. Ben başlarken mesleğimin ne olduğunu, zorluklarını , tatillerini bilerek başladım. Sizi kandırıp, zorla başlattılar herhalde polisliğe.

popcorn007
Daire Başkanı
03 Temmuz 2023 16:10
Ağla

hoca7979
Aday Memur
03 Temmuz 2023 16:15
Paşam belliki iş yaptıgınız yok buraya sinek olmaya gelmişsin.

Hayalela
Aday Memur
03 Temmuz 2023 16:27

yılan olmasın da sinek olsun genel dedim

hoca7979, 21 dk. önce
Paşam belliki iş yaptıgınız yok buraya sinek olmaya gelmişsin.

hugo.almeida
Müsteşar
03 Temmuz 2023 16:27

Oraya gelen kişilere oradan cevap vermek varken burada olup oraya gitmeyenler üzerinden oradakilere buradan cevap vermek bana pek mantıklı gelmedi. Ne dersiniz?


bulaşşıkk
Aday Memur
03 Temmuz 2023 16:34

Sen de öğretmen olsaydın.

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