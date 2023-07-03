Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 15:51
Proje okulları tercihleri iptal mi?

Yönetmelikte değişen madde ile ilgili olarak tercihlerin iptal edildiği duyumları varmış.. bilgisi olan var mı

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