Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 15:58
Tayin ve Adres sorunu

İyi günler,

Yaz döneminde eş durumu tayini isteyeceğim için çalıştığım ildeki daireyi boşaltmıştım. Yeni gelen kiracı ikametgahını oraya aldırınca benim adresim boşa çıktı. İkametgahımı eşimin çalıştığı yere aldırsam tayin döneminde sıkıntı olur mu?

Şu an görev yaptığım il ile eşimin çalıştığı yer arası 1000km'den fazla.


popcorn007
Daire Başkanı
03 Temmuz 2023 16:07
Yolluk konusunda sıkıntı yaşayabilirsin, ilçe mem e sor

melcea
Daire Başkanı
03 Temmuz 2023 16:28

Iller arasi ikametgaha bakilmiyor ama bu ulkede kesinlik yok malum. Defalarca es durumu yaptim. 1 kez bile sorulmadi. Zaten istenen belgelerde oyle bir belge yok ama sorulanlari duydum. Isguzarlik yapar bazi yerler.Ben olsam aldirmazdim.

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