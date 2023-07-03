Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 16:02
MEMURLAR DİLEKÇE İLE İŞÇİ KADROSUNA GEÇME TALEBİNDE BULUNSUN.

Her memur sürekli işçi kadrosuna geçmek için kendi kurumuna dilekçe vermeli ki bizde ikramiye ve tediye dahil, yol parası ve yemek parasından yararlanamlım. Yoksa bu işler iyice sarpa saracak .


feridunemeksiz
Şef
03 Temmuz 2023 16:28
Temizlikçimi olmak istiyorsun ?

fakir.adam
Şube Müdürü
03 Temmuz 2023 16:34

ben işçi kadrosuna geçtim.aynı işi yapıyorum. 2 kat maaş alıyorum.beyin bedava.

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