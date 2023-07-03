Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
03 Temmuz 2023 16:49
Becayiş

Merhaba Çanakkale?de milli emlak biriminde büro personeli olarak çalışıyorum. Ailem İstanbul?da olduğu için istanbul?a geçmek istiyorum. Becayiş yapmak isteyen varsa bana bu konu altından ulaşabilirler. Çevresinde yapmak isteyen de varsa yardımcı olabilir misiniz ?

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