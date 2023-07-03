POLİSE MEMURA SAAT BASI ÜCRET OLMALI O ZAMAN MAASIMIZ KATLAR.

Kardeşim kpss'den 60 puan ile polis alıyorlar, dışarıda üniversite mezunu adam dolu, niye o kadar maaş versinler? İşte bunlar hep iktisat bilmemek.

Kardeşim kpss'den 60 puan ile polis alıyorlar, dışarıda üniversite mezunu adam dolu, niye o kadar maaş versinler? İşte bunlar hep iktisat bilmemek.