Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 17:35
İzinler neden kapatıldı

İzinler neden kapatıldı


yatanpolis
Aday Memur
03 Temmuz 2023 17:36
Hangi il bize bişey denmedi

Hatdat
Aday Memur
03 Temmuz 2023 17:46

Gümüşhane


yıldız24
03 Temmuz 2023 17:50
Rapor alan be tayinci varsa bu yüzden olabilir devrem
Hatdat, 31 dk. önce

Gümüşhane


Cimbomlu1
Şef
03 Temmuz 2023 17:59
bence bu soruyu forumda aramak yerine idari bürocuna sorsan kesin cevap alırsın. Çünki tek bir il olunca o ilin inisiyatifinde kapatılmıştır..
Hatdat, 31 dk. önce

Gümüşhane


Hatdat
Aday Memur
03 Temmuz 2023 18:15

Cevap alamadım

Toplam 5 mesaj

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