Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 17:47
Şırnak merkez evi boşalan yazabilirmi ev arıyoruz

Şırnak merkezden tayinci olup evi boşalan arkadaşlar yazabilirmi ev arıyoruz tayinimiz merkeze çıktı ev bulamıyoruz

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