Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 17:56
En düşük 22000 yapılacaksa
Bu %105 zam demek, eğer tüm memurlara %105 verilmeyecekse, yükselmenin, görev/sorumluluk almanın ne anlamı var.

Pelinin
Daire Başkanı
03 Temmuz 2023 18:10

Güzel soru

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