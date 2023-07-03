KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Temmuz 2023 18:10
Uyum bozukluğu tanıı sildirme

merhaba. yaşım 23. 2018 senesinde depresyon şikayetiyle psikiyatra gittim. bana sinirlilik ve uyum bozukluğu tanısı koydular. doktor ilaç yazdı sonra bi yakınım tavsiyesiyle dahiliyeye gittim b 12 ve d vitamin eksikliği çıktı. bütün belirtiler b12 yüzündenmiş depresyon uyumsuzluk vs. şimdi benim bunu sildirebilme şansım varmıdır ? sınava gireceğim için soruyorum.

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