Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 18:31
Proje okulları

Bayram öncesinde tercih yaptığım okullardan birinin müdürü bizim okul müdürünü aramış sebebi ne olabilir sizce tek tercih eden ben olabilir miyim ? En son tercih ettiğim il olması hasebiyle biraz beklemiyordum açıkça . 1.5 yıllık öğretmenim tek başvuru yapan ben miyimdir ?


feneseli11
03 Temmuz 2023 18:45

Başvurumu iptal ettirebilir miyim ? Veyahut çıkarsa gitmeyebilir miyim ?

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