Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


03 Temmuz 2023 18:37
Atama onayı ne zaman gelir?
22 haziranda kazandığım açıklandı başka ilde vhki olarak. Araya bayram girdi, bu süreç dikkate alınırsa atama onayı kaç güne gelir, bu hafta gelir mi mesela?

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