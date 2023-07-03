Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 18:42
Maaş ne oldu?

bugün enflasyon açıklanmadı mı


secret.lifee
Şube Müdürü
03 Temmuz 2023 19:10

Enf verisi ayın 5 inde açıklanacak.


vatanfedaisi
Aday Memur
03 Temmuz 2023 19:24

ayın 3ü diye biliyordum tamam şefim sağ ol

secret.lifee, 47 dk. önce

Enf verisi ayın 5 inde açıklanacak.

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