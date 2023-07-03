İdil ( Şırnak )

Nasıl bir yer nasıl çalışırlar ilçe de kaç personel var kim nerde çalışıyor kaç tane kapama noktası var.. İyi mi oldu kötü mü oldu İdil çıkarak? Varmı tecrübeli olan abiler devreler..

Nasıl bir yer nasıl çalışırlar ilçe de kaç personel var kim nerde çalışıyor kaç tane kapama noktası var.. İyi mi oldu kötü mü oldu İdil çıkarak? Varmı tecrübeli olan abiler devreler..