Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 18:57
İdil ( Şırnak )
Nasıl bir yer nasıl çalışırlar ilçe de kaç personel var kim nerde çalışıyor kaç tane kapama noktası var.. İyi mi oldu kötü mü oldu İdil çıkarak? Varmı tecrübeli olan abiler devreler..

asyali59
Aday Memur
03 Temmuz 2023 19:07
Oooo baya keşif yapıyon sen kimse sana bu bilgiyi vermez büllük geçme milletle

ushersurnamee
Aday Memur
03 Temmuz 2023 19:36
Haklısın aslında sorular baya net olmuş neyse kimse cevap yazmasın patlamayalım :) 1+1 mi bari onu yazarlarsa makbule geçer :)
asyali59, 50 dk. önce
Oooo baya keşif yapıyon sen kimse sana bu bilgiyi vermez büllük geçme milletle

ushersurnamee
Aday Memur
03 Temmuz 2023 19:42
Ve İdil de ev problemi var mı lojman vs var mı ordan biri çalışan?
ushersurnamee, 21 dk. önce
Haklısın aslında sorular baya net olmuş neyse kimse cevap yazmasın patlamayalım :) 1+1 mi bari onu yazarlarsa makbule geçer :)
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