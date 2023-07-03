Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Temmuz 2023 19:01
maas zammindan sonra temmuz 15 maasi

Merhabalar yeni atandığım için bilmiyorum bu hafta gelecek memur zammından sonra temmuz 15 te alacağımız maaş 22 bin tl üzerinden mi yatacak yoksa yine eski maaşla mı yatacak temmuz maaşı ?


Bellatrix.black
Aday Memur
03 Temmuz 2023 19:28
Yeni maaştan yatacak bildiğim kadarıyla
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