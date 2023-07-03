Uzman polis memuru

Evet arkadaşlar uzman öğretmen başhemşire başçavuş gibi polis memurluğunada kariyer basamağı neden gelmesin hem motivasyon hem de ekonomik olarak desteğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde ne güzel olurdu

Evet arkadaşlar uzman öğretmen başhemşire başçavuş gibi polis memurluğunada kariyer basamağı neden gelmesin hem motivasyon hem de ekonomik olarak desteğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde ne güzel olurdu