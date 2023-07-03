Arkadaşlar kpss 2024 lisans güncel bilgiler hakkinda

Haberleri takip et, ekonomiyi edebiyatı. Zaten sınava yakın broşür gibi kaynaklar çıkar. Ama kimse de sana şunla fullersin diyemez. Güncel şans işi. Her şeyi ezbere bilirsin ama gider osmanlı medeniyetten hiç duymadığın bir şey sorar

Haberleri takip et, ekonomiyi edebiyatı. Zaten sınava yakın broşür gibi kaynaklar çıkar. Ama kimse de sana şunla fullersin diyemez. Güncel şans işi. Her şeyi ezbere bilirsin ama gider osmanlı medeniyetten hiç duymadığın bir şey sorar