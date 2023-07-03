KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Temmuz 2023 19:11
Arkadaşlar kpss 2024 lisans güncel bilgiler hakkinda

6 da 6 yapmam gerekiyor, güncel bilgilerde fullemek icin neler önerirsiniz?


satellite88
Aday Memur
03 Temmuz 2023 19:33
Haberleri takip et, ekonomiyi edebiyatı. Zaten sınava yakın broşür gibi kaynaklar çıkar. Ama kimse de sana şunla fullersin diyemez. Güncel şans işi. Her şeyi ezbere bilirsin ama gider osmanlı medeniyetten hiç duymadığın bir şey sorar
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)DSİ yedeklerDhmi Aim için değer mi?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.konya karatay belediyesi personel alımı2024 KPSS için 2023 Kitapları Kullanılır mı?Eem temmuz atamasıDevlet / Özel makine mühendisi2023 kpss üzerinden düz memurluk hakkındaNeden mimar alımı yok ? 40 000 tıbbi sekreter alıyorlar 1000 mimar alamıyorlar yazıklar olsun

Sözlük

göçebe 2 dalıp gitmek 1 tilki kuyruğu testere 1 efendi köle ilişkisi 1 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 2 Kuru soğan 1 story atmak 1 bir kitabın birden fazla okunması 3 Bugün olanlar 3 57-58-86 1

Son Haberler

Camide namaz kılarken kalbine yenik düştüKılıçdaroğlu, geceliği 326 bin TL olan otelde kaldı mı?Tanju Özcan'dan 'cürmü kadar yer yakar' diyen Öztrak'a yanıtMemur maaşlarına yapılacak zam ile ilgili süreç başlıyorTarlasını ilaçlarken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?