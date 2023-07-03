Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 19:31
Memura yeni kazık yükleniyor

Sayın Cumhurbaşkanı bugün kabine sonrası zam oranı açıklamak yerine TÜİK enflasyon oranını açıklayınca söylediğimizi yapacağız dedi ise bu tüm memurları 22 binde buluşturacak demektir. Öğretmeni okulundaki hizmetlisinden hemşire hastanedeki hademesinden doktoru hastanedeki güvenlik görevlisinden daha az maaşa calistirmak yeni Türkiye'nin başarısıdır


Denizyigit7621
Aday Memur
03 Temmuz 2023 19:35
Nerden cikardin

okuryazar3
Müsteşar
03 Temmuz 2023 19:39

Aynı film aynı senaryo;zengin kız fakir oğlan,iyi adam kötü adam,şeytanla savaş imajlı kahramanlık sevdası..cak,cek,cık,cik,cuk cuk cukkala,pietlemekle yetinmezsen vakumla,hortumla,yandaşı ihmal etme!Vatandaşa sabır şükür!Durmak yok yemeden yaşamanın formülünü test etmeye devam..Gerisi angarya,hikaye,efsane,masal!


yorguntarihçi
Genel Müdür
03 Temmuz 2023 19:41

Çok basit hocam şayet en düşük memur maaşını 22 yapıp diğer memurlar için kademeli artış olacak olsa idi veya iyi bir zam verecek olsa idi bunu bugün ballandıra ballandıra anlatır reklam yapardı ama 5'inde enflasyon belli olunca diyorsa bilin ki en düşük memur bile 22 bin alamayacak öğretmen ise unvan hariç 22 bini ancak 1/4 ye alacaktir bekleyin görün. Yani yeni baslayan öğretmen bekar ise en fazla 19 olur

Denizyigit7621, 23 dk. önce
Nerden cikardin

hugo.almeida
Müsteşar
03 Temmuz 2023 19:43

Derin bir nefes alıp "Ohhhh!" deyip rahatladım.

Sizde de olmadı mı?


Denizyigit7621
Aday Memur
03 Temmuz 2023 19:45
Öyle ise kaos cikar
yorguntarihçi, 17 dk. önce

Çok basit hocam şayet en düşük memur maaşını 22 yapıp diğer memurlar için kademeli artış olacak olsa idi veya iyi bir zam verecek olsa idi bunu bugün ballandıra ballandıra anlatır reklam yapardı ama 5'inde enflasyon belli olunca diyorsa bilin ki en düşük memur bile 22 bin alamayacak öğretmen ise unvan hariç 22 bini ancak 1/4 ye alacaktir bekleyin görün. Yani yeni baslayan öğretmen bekar ise en fazla 19 olur


yorguntarihçi
Genel Müdür
03 Temmuz 2023 19:47

Gram zevk almıyorum ama memnun senli meslektaşlar nasıl keyif alıyorlardır bilmem artık

hugo.almeida, 15 dk. önce

Derin bir nefes alıp "Ohhhh!" deyip rahatladım.

Sizde de olmadı mı?


yorguntarihçi
Genel Müdür
03 Temmuz 2023 19:49

Hangi kaos hocam? Hiç birşey olmaz bundan önce olmadığı gibi ve bekleyin görün bugüne kadar hiç yaniltmadilar

Denizyigit7621, 13 dk. önce
Öyle ise kaos cikar
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