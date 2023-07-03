KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Temmuz 2023 20:07
heyet raporuna itiraz

Herkese merhaba heyet raporu alınırken 1 bölümden kalması durumunda itiraz edilen hastanede sıfirdan tüm muayeneler mi yapılır yoksa sadece itiraz edilen bölüm mü incelenir bilgisi olan yardımcı olabilirmi


NazımCanYılmaz
Aday Memur
03 Temmuz 2023 20:19

Tüm branşlar yenilenir.


AskerAdayi
Aday Memur
03 Temmuz 2023 20:54

Merhaba, hangi bölümden olumsuz sonuç aldınız hocam? Ben de yakında kurula çıkacağım.

Toplam 2 mesaj

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