KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 20:09
heyet raporuna itiraz

Herkese merhaba heyet raporu alırken 1 bölümden kalınsa itirazda herşeye yeniden mi başlanır yoksa sadece itiraz edilen bölüme mi gidilir yardımcı olurmusunuz lütfen

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