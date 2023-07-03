Eğitimi Öğretimi nasıl daha dikkate alarak önemseyebiliriz ?

Eğitimi Öğretimi önemsemek, dikkate almak demek daha iyi bir teknoloji, savunma sanayi, sağlık sistemi, ekonomik refah demektir. Bu örneklerin her birini de arttırabiliriz.

Eğitim ile, Öğretim ile, Zor sınavlarla bir yere gelmiş kişilerin maaşından kısarsanız, Memurun maaşını Mühendise, Uzmana, Müdüre, Müfettişe, doktora, hakime, savcıya yaklaştırırsanız ileride bir çok kişi daha çok okuyup daha zor sınavları kazanıp ne yapacağım ? Nasıl olsa memur olunca da üç aşağı beş yukarı aynı maaşı alıyorum diyecektir. Bu sebeplerden ötürü seyyanen maaş ile kamuda ünvanlar arasındaki oransal maaş farkı azaltılmamalıdır. Kamudaki oransal maaş oranı her zaman korunmalıdır. Bu sayede insanlarımız eğitime öğretime daha çok önem verecek daha çok dikkate alacaktır. Daha iyi okuyup daha iyi bir şekilde zorlu sınavlara motivasyon sağlayıp hem kendi başarılarını hem ülkenin başarılarını arttıracaktır. Dolayısıyla teknolojimiz, savunma sanayimiz, sağlık sistemimiz, ekonomik refağımız çok daha iyi yerlere gelecektir. Her alanda daha iyisi için oransal zam yapılmalıdır. Seynanen zam pişmanlıktır.