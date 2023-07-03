Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 20:18
Eğitimi Öğretimi nasıl daha dikkate alarak önemseyebiliriz ?

Eğitimi Öğretimi nasıl daha dikkate alarak önemseyebiliriz ?

Eğitimi Öğretimi önemsemek, dikkate almak demek daha iyi bir teknoloji, savunma sanayi, sağlık sistemi, ekonomik refah demektir. Bu örneklerin her birini de arttırabiliriz.

Eğitim ile, Öğretim ile, Zor sınavlarla bir yere gelmiş kişilerin maaşından kısarsanız, Memurun maaşını Mühendise, Uzmana, Müdüre, Müfettişe, doktora, hakime, savcıya yaklaştırırsanız ileride bir çok kişi daha çok okuyup daha zor sınavları kazanıp ne yapacağım ? Nasıl olsa memur olunca da üç aşağı beş yukarı aynı maaşı alıyorum diyecektir. Bu sebeplerden ötürü seyyanen maaş ile kamuda ünvanlar arasındaki oransal maaş farkı azaltılmamalıdır. Kamudaki oransal maaş oranı her zaman korunmalıdır. Bu sayede insanlarımız eğitime öğretime daha çok önem verecek daha çok dikkate alacaktır. Daha iyi okuyup daha iyi bir şekilde zorlu sınavlara motivasyon sağlayıp hem kendi başarılarını hem ülkenin başarılarını arttıracaktır. Dolayısıyla teknolojimiz, savunma sanayimiz, sağlık sistemimiz, ekonomik refağımız çok daha iyi yerlere gelecektir. Her alanda daha iyisi için oransal zam yapılmalıdır. Seynanen zam pişmanlıktır.


cetek
Aday Memur
03 Temmuz 2023 21:31

Bu tamamen devletin stratejik politikasıyla alakalı. Devlet şu anda nitelikten çok niceliğe önem veriyor. Bana 10 birim kazandıran 1 kişi yerine 1 kazandıran 10 kişi daha makul deniyor. Çin gibi ucuz, niteliksiz ama sayıca çok iş gücüyle büyüyeceğiz deniyor. Maaş ve eğitim gibi konular da bu politikaya göre şekilleniyor.

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