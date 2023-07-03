Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 20:21
Zamlı Maaşlar

1)Bir tane sucu veya motor ustası aylık benden 3 kat fazla kazanıyor, ailesiyle birlikte alanyaya vs.. tatile gidip ben gidemiyorsam

2)En düşük memur maaşıyla benim aramda sadece 5000 TL olacaksa, asgari ücretle maaş farkı kapanacaksa, kamu işçisi benden yüksek olacaksa

Bu mesleğin taaaaaaaaaaaaaaaa


Kılıç0725
Aday Memur
03 Temmuz 2023 20:57

Kaçtı o tren kardes kaçtı memur kesimi işçi kadar hakkını almayınca sustu ya o zaman kaybetti geri dönüşü olurmu zor.Benim tanidiklqr var emin ol en vasıfsız yere koy barinip çalışamaz bu adam o derece ki seni beni neredeyse 2 ye katlar hale geldi özlük hakları da emin ol bizlerden iyi dediğiniz gibi biseyi alıp yapacakken dahi 2 kez düşünüyoruz

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