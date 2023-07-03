18.000 TL Maaş + Yemek + Yol İle Mutfak Personeli Aranıyor

Avcılar'da bir kebap salonu. Baş aşçı falan değil. Aşçıya yardım edecek. Tencere, tava getir götür, biber kıy, soğan soy falan. Eğitim düzeyi önemli değil. Üstelik yükselme ve kısa zamanda maaşınızı yükseltme imkanınız da var.

Bu arada göreve yeni başlayan öğretmen 11 küsur mu alıyordu?

Olsundu, yeter ki Kudüs düşmensindi. ;)))