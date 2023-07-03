Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 20:40
18.000 TL Maaş + Yemek + Yol İle Mutfak Personeli Aranıyor

Avcılar'da bir kebap salonu. Baş aşçı falan değil. Aşçıya yardım edecek. Tencere, tava getir götür, biber kıy, soğan soy falan. Eğitim düzeyi önemli değil. Üstelik yükselme ve kısa zamanda maaşınızı yükseltme imkanınız da var.

Bu arada göreve yeni başlayan öğretmen 11 küsur mu alıyordu?

Olsundu, yeter ki Kudüs düşmensindi. ;)))


Kuskusuz
Daire Başkanı
03 Temmuz 2023 20:44

Sen kendini kimlerle mukayese ediyorsun İbrahim? Onlar İstanbul u fethetmislerdi...

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