Bilgisayar Programcılığı merkezi atama

Yok yok hocam sizin bölümünüz puanı rahat 85 lere kadar düşüyor dediğim gibi eğer şehir fark etmez derseniz bu atama %90 ama bu atama olmazsa şayet aralıktaki merkezi atamada kesin olarak atanırsınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun:)

Yok yok hocam sizin bölümünüz puanı rahat 85 lere kadar düşüyor dediğim gibi eğer şehir fark etmez derseniz bu atama %90 ama bu atama olmazsa şayet aralıktaki merkezi atamada kesin olarak atanırsınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun:)