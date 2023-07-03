KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Temmuz 2023 21:33
Bilgisayar Programcılığı merkezi atama

Merhaba arkadaşlar, kpss puanım 87 . Baz sıralamam 111. Sizce bu alımda atama ihtimalim var mı? Önümde 110 kişi var. Birinci alımda bizden sadece 16 kişi almışlardı. Yani bizden 111 kişide almazlar diye düşününce karamsarlık çöküyor.


superbery
Aday Memur
03 Temmuz 2023 21:43

eğer il kurum tercihin yoksa yüzde 80 atanırsın bu atamayı yeni mezunlar belli edecek birazda çünkü tercih yapacaklar ama puanın güzel tebrik ederim hayırlısı olsun


Luck19
Aday Memur
03 Temmuz 2023 21:52

Hocam teşekkür ederim ama dediğim gibi diğer alımda çok az alındı. Önümdeki sayıda yukarda yazdığım gibi. Şöyle de bir durum var. İlk alımda puanlar 84 kadar düşmüş. Ben algoritmayı anlayamadım açıkçası.

superbery, 1 saat önce

eğer il kurum tercihin yoksa yüzde 80 atanırsın bu atamayı yeni mezunlar belli edecek birazda çünkü tercih yapacaklar ama puanın güzel tebrik ederim hayırlısı olsun


mevo4312
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:08
Hocam bu merkezi de atanma şansın epey yüksek lakin yıl sonundan ki atama kesin şimdiden hayırlı uğurlu olsun

superbery
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:11

herkes her ili tercih etmiyor bazıları hali hazırda bir yerde memurken bekleyip en iyi kurum açılırsa yazarım vs diye düşünüyor çoğu kişi için açılan kurum ve açılan il çok önemli malum 1 kere yerleşme hakkı olduğu için

Luck19, 1 saat önce

Hocam teşekkür ederim ama dediğim gibi diğer alımda çok az alındı. Önümdeki sayıda yukarda yazdığım gibi. Şöyle de bir durum var. İlk alımda puanlar 84 kadar düşmüş. Ben algoritmayı anlayamadım açıkçası.


Luck19
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:19

Hocam Allah razı olsun sizden ya gerçekten şu an olmayan umudumu yeşerttiniz.

mevo4312, 1 saat önce
Hocam bu merkezi de atanma şansın epey yüksek lakin yıl sonundan ki atama kesin şimdiden hayırlı uğurlu olsun

Luck19
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:21

İnşallah sizin dediğiniz gibi olur. Sabırsızlıkla tercih kılavuzunu bekliyorum. 6 temmuzda gelmek bilmedi bir türlü ya

superbery, 58 dk. önce

herkes her ili tercih etmiyor bazıları hali hazırda bir yerde memurken bekleyip en iyi kurum açılırsa yazarım vs diye düşünüyor çoğu kişi için açılan kurum ve açılan il çok önemli malum 1 kere yerleşme hakkı olduğu için


mevo4312
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:24
Yok yok hocam sizin bölümünüz puanı rahat 85 lere kadar düşüyor dediğim gibi eğer şehir fark etmez derseniz bu atama %90 ama bu atama olmazsa şayet aralıktaki merkezi atamada kesin olarak atanırsınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun:)
Luck19, 50 dk. önce

Hocam Allah razı olsun sizden ya gerçekten şu an olmayan umudumu yeşerttiniz.


mevo4312
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:27
Hocam bu arada hatırladığım kadarıyla ilk merkezi atamada 84 küsürlere kadar düşmüştü puan neden tercih vermediniz ki ?
Luck19, 48 dk. önce

İnşallah sizin dediğiniz gibi olur. Sabırsızlıkla tercih kılavuzunu bekliyorum. 6 temmuzda gelmek bilmedi bir türlü ya


Luck19
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:37

Hocam Haziran'da mezun oldum yeni

mevo4312, 42 dk. önce
Hocam bu arada hatırladığım kadarıyla ilk merkezi atamada 84 küsürlere kadar düşmüştü puan neden tercih vermediniz ki ?

mevo4312
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:40
Hocam o halde atamanız şimdiden hayırlı uğurlu olsun atandığınızda buradan yazarsınız :)

Luck19
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:42

Hocam yazmaz mıyım ya olsunda hayırlısıyla


Luck19
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:44

Hocam yanlışlıkla dislike butonuna bastım. Kusura bakmayın lütfen:(

mevo4312, 29 dk. önce
Hocam o halde atamanız şimdiden hayırlı uğurlu olsun atandığınızda buradan yazarsınız :)

Luck19
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:49

Bir konuda daha fikrinizi paylaşır mısınız arkadaşlar? ODTÜ'de hazırlıkta okuyorum. Memurluk olursa okulu bırakmak zorunda kalacağım. Siz olsaydınız memurluğu mu yoksa ODTÜ'yü mü tercih ederdiniz?


mevo4312
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:55
Şehir bile seçersiniz hocam artık :)
Luck19, 27 dk. önce

Hocam yazmaz mıyım ya olsunda hayırlısıyla

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