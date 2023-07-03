Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 22:23
Seyyanen Zamma İhtiyaç Olmadığı Gerçeği

Evet arkadaşlar bu gerçeği yüzünüze vurmaya geldim. Beni bilen bilir. Her zaman matematik ve bilimi kendime rehber edinmiş bir ademoğlu oldum.

Arkadaşlar malum 2012'den beri toplu sözleşmeler yapılıyor. Sözleşmelerimiz enflasyon olmayan ülkeler için gayet ideal sözleşmeler. Bu sözleşmeler gelecek yıl için %3 ile %8 arasında değişen rakamlar. Yani maaşınız 100 lira ise 108 lira olacak. Ama sözleşmeye oturan arkadaşlar demişler ki: "Ya enflasyon oranı bizim zam oranını geçerse?" Tabi bu düşünce hemen karşılık bulmuş ve enflasyon sözleşmede imzalanan oranı geçerse enflasyon farkını zam olarak memura verelim. Muhteşem bir sözleşme. Enflasyon yoksa alım gücünü koruyan, memuru enflasyona ezdirmeyen bir anlaşma.

Şimdi bu sözleşmeler halihazırda zaten memurun alım gücünü koruyan sözleşmeler. Misal 2012 yılında 2000 lira maaşla 1000 liraya aldığımız iki top kumaş bugün resmi enflasyon rakamlarına göre bir topu 6 bin lira olmuş durumda ise memur maaşı da yine iki top kumaş alacak noktada 12 bin lira olmuş demektir. Toplu sözleşmelere göre bundan başka bir durum olması söz konusu değil. Matematik yani bu. Sözleşme de orada. Diyor ki: "Bir top kumaş 7 bin lira olursa ben de memura 2 top kumaş alacak parayı yani 14 bin lirayı veririm. Verdim."

2012 yılından beri bu sözleşme devam ediyorsa memurun enflasyon farkı harici seyyanen zamma ihtiyacı yok demektir. Sadece enflasyon farkı verilmeli ve seyyanen zam yapılmamalıdır.

Matematik yalan söylemez.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.


yorguntarihçi
Genel Müdür
03 Temmuz 2023 22:35

Hocam o değilde şimdi bu ek(!) zammı meclise kanun teklifi verdik ama yetişmedi olursa ekime olmazsa derlerse veya biz meclise sunduk ama meclis kabul etmedi derlerse asıl o zaman şenlik (!) başlar


hugo.almeida
Müsteşar
03 Temmuz 2023 22:38

Şeriatın kestiği parmak acımaz. Yüce meclis ek zamma gerek yok derse tüm memurların boynu kıldan incedir. Reisimiz elinden geleni yapmıştır. Meclis milleti temsil eder, millet istemiyorsa her karar bizim için zaten şenlik olmalıdır. Demokrasi bayramı deriz.

yorguntarihçi, 34 dk. önce

Hocam o değilde şimdi bu ek(!) zammı meclise kanun teklifi verdik ama yetişmedi olursa ekime olmazsa derlerse veya biz meclise sunduk ama meclis kabul etmedi derlerse asıl o zaman şenlik (!) başlar


Feriduni
Şube Müdürü
03 Temmuz 2023 23:05
Aman zam falan umrumda değil. Yeter ki ezanlar susmasın, bayrak inmesin. Kudüs, kırmızı çizgimiz. Taş yeriz, ülkemizden vazgeçmeyiz. Ekonomiye yük olmayalım. Biz güçlü ve büyük bir ülkeyiz. Singapur bizi çok kıskanıyor. Teşekkür ederim.

nerdennereyeee
Aday Memur
03 Temmuz 2023 23:08
merakımdan soruyorum bizim polis teşkilatının yüzde 98 i felan mevcut hükümete oy verir bu forumda ağlayanlarında tamamı bu kesimdendir sizin meslekte nasıl buraya ağlayanların siyasi görüşünü çok merak ediyorum :):)
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tatil nasıl gidiyor Ek ders???Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Rekor DüzeydeHayalperest Zamlar Beklemeyin!Uzman öğretmenlik 5 yıla düşüyordusizce öğretmenliğe geçmeye değer mi? yorumlarınız benim için önemliMemura yeni kazık yükleniyorÖğretmene Branşlara Göre Maaş Verilsin....Neyi bekliyoruz hocam ?4 ve 8 yilini dolduran idareciler 1 yil daha uzatilabilir.

Sözlük

beste 2 iyi geceler anne 1 57-58-86 1 göçebe 2 bal kabağı 1 story atmak 1 anlatım bozukluğu 2 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 2 yumurta turşusu 2 taşınmak 1

Son Haberler

Buz Mağarası'na düşen bir kişi hayatını kaybettiENAG enflasyonu Galatasaray'ın stad anlaşmasına girdi, çıktıRTÜK'ten internet tabanlı platformlarda yayın yapanlara uyarıAnkara'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 kişi yaralandıİlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?