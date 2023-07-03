Seyyanen Zamma İhtiyaç Olmadığı Gerçeği

Evet arkadaşlar bu gerçeği yüzünüze vurmaya geldim. Beni bilen bilir. Her zaman matematik ve bilimi kendime rehber edinmiş bir ademoğlu oldum.

Arkadaşlar malum 2012'den beri toplu sözleşmeler yapılıyor. Sözleşmelerimiz enflasyon olmayan ülkeler için gayet ideal sözleşmeler. Bu sözleşmeler gelecek yıl için %3 ile %8 arasında değişen rakamlar. Yani maaşınız 100 lira ise 108 lira olacak. Ama sözleşmeye oturan arkadaşlar demişler ki: "Ya enflasyon oranı bizim zam oranını geçerse?" Tabi bu düşünce hemen karşılık bulmuş ve enflasyon sözleşmede imzalanan oranı geçerse enflasyon farkını zam olarak memura verelim. Muhteşem bir sözleşme. Enflasyon yoksa alım gücünü koruyan, memuru enflasyona ezdirmeyen bir anlaşma.

Şimdi bu sözleşmeler halihazırda zaten memurun alım gücünü koruyan sözleşmeler. Misal 2012 yılında 2000 lira maaşla 1000 liraya aldığımız iki top kumaş bugün resmi enflasyon rakamlarına göre bir topu 6 bin lira olmuş durumda ise memur maaşı da yine iki top kumaş alacak noktada 12 bin lira olmuş demektir. Toplu sözleşmelere göre bundan başka bir durum olması söz konusu değil. Matematik yani bu. Sözleşme de orada. Diyor ki: "Bir top kumaş 7 bin lira olursa ben de memura 2 top kumaş alacak parayı yani 14 bin lirayı veririm. Verdim."

2012 yılından beri bu sözleşme devam ediyorsa memurun enflasyon farkı harici seyyanen zamma ihtiyacı yok demektir. Sadece enflasyon farkı verilmeli ve seyyanen zam yapılmamalıdır.

Matematik yalan söylemez.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.